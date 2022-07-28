28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun önünde evdekileri uyurken öldürdü

Gaziantep’te korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun önünde evdekileri uyurken öldürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2022 15:02
Gaziantep’te gözü dönene cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı karısının evini bastı. Eşi ile eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Tüyler ürperten cinayetin tek şahidi olan 4 yaşındaki M.B., kan donduran anları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cani koca evdekileri uyurken katletti
Cani koca evdekileri uyurken katletti
Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi dolu
Tuz gölü doğalgaz depolama tesisi dolu
Baba oğul dehşeti yaşadılar!
Baba oğul dehşeti yaşadılar!
Osmanlı ahlakını yansıtıyor!
Osmanlı ahlakını yansıtıyor!
Gözü dönen kardeş hastanede dehşet saçtı!
Gözü dönen kardeş hastanede dehşet saçtı!
Kızının sevgilisi olduğunu duydu, sinir krizi geçirdi
Kızının sevgilisi olduğunu duydu, sinir krizi geçirdi
’Diyarbakır Ciğer Kebabı’ tescillendi!
'Diyarbakır Ciğer Kebabı' tescillendi!
Yabancı kadın çocuklarını böyle tokatladı!
Yabancı kadın çocuklarını böyle tokatladı!
Hollanda cesur anne Latife Peker’i konuşuyor
Hollanda cesur anne Latife Peker'i konuşuyor
Muhammed Cem’in sağlık durumu nasıl?
Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Drift yapan 2 magandaya ceza
Drift yapan 2 magandaya ceza
Daha Fazla Video Göster