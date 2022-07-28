28 Temmuz 2022, Perşembe
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Gaziantep’te korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun önünde evdekileri uyurken öldürdü
Gaziantep’te gözü dönene cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı karısının evini bastı. Eşi ile eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Tüyler ürperten cinayetin tek şahidi olan 4 yaşındaki M.B., kan donduran anları anlattı.