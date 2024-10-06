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Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 15:45
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpan araçta 2 kişi yaralandı.
Gaziantep’te kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi
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