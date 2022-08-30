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Gaziantep’te kolye hırsızları kamerada! Kucağında bebekle çaldı

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Giriş: 30.08.2022 15:11
Gaziantep’te kuyumcuya giren 2 şüpheli, yaklaşık 70 bin TL değerindeki 2 altın kolyeyi el çabukluğu ile çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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