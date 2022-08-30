30 Ağustos 2022, Salı
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Gaziantep’te kolye hırsızları kamerada! Kucağında bebekle çaldı
Gaziantep’te kuyumcuya giren 2 şüpheli, yaklaşık 70 bin TL değerindeki 2 altın kolyeyi el çabukluğu ile çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.