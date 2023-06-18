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Gaziantep'te katliam! O anlar ortaya çıktı

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Giriş: 18.06.2023 19:49
Gaziantep'te tüyleri diken diken eden olay meydana geldi. 25 yaşındaki Mertcan Köse, boşandığı eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı av tüfeğiyle katletti. Katliam anının görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.
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