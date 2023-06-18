Gaziantep’te katliam! O anlar ortaya çıktı

Gaziantep'te tüyleri diken diken eden olay meydana geldi. 25 yaşındaki Mertcan Köse, boşandığı eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı av tüfeğiyle katletti. Katliam anının görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.