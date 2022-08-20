Gaziantep'te katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde

Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "Vefat eden vatandaşlarımızın aralarında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüste İstanbul'dan Diyarbakır'a giden 35 yolcu bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da kazayla ilgili açıklama geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi. İşte olay yerinden korkunç kareler....

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