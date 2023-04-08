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Gaziantep'te katliam gibi kaza! 2'si avukat 5 ölü

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Giriş: 08.04.2023 16:08
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Feci kazada 2'si avukat 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
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