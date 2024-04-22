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Gaziantep’te kan donduran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu uyuyan babasının boğazı kesti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 10:49
Gaziantep'te kan donduran bir cinayet işlendi. 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı babasını uyurken bıçaklayarak öldürdü.
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