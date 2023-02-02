Gaziantep’te kan donduran görüntüler! Cani anne 6 yaşındaki kızını ölüme böyle götürdü

Gaziantep'te geçen gün boş arazide 6 yaşındaki Aya Necim’in cesedi bulundu. Yapılan geniş çaplı incelemelerin sonucunda küçük kızın katil zanlısının annesi Nuhha Cemmel olduğu öğrenilmişti. Kızını boğarak öldürdüğü tespit edilen Cemmel, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Aya’nın boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte cani anne kızını ölüme böyle götürdü...