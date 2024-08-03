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Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 11:09
Gaziantep'te 19 yaşındaki gencin pompalı tüfekle öldürüldüğü anlara ait dehşet görüntüler ortaya çıktı. Yerde yatan gence pompalı tüfekle defalarca ateş edilerek öldürme anı saniye saniye kameraya yansırken oğullarını kaybeden aile gözyaşı dökerek katil zanlılarının bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istedi.
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