11 Ekim 2025, Cumartesi

Gaziantep'te kadınların üzüm pekmezli pestil mesaisi başladı
Gaziantep’te kadınların üzüm pekmezli pestil mesaisi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.10.2025 11:17
Gaziantep'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen kente özgü doğal üzüm pekmezli pestil, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanarak damakları tatlandırıyor.
