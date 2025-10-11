Gaziantep’te kadınların üzüm pekmezli pestil mesaisi başladı

Gaziantep'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen kente özgü doğal üzüm pekmezli pestil, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanarak damakları tatlandırıyor.

