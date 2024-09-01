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Gaziantep'te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

Gaziantep'te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 11:38
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 520 gram skunk ele geçirilirken aranan 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te şok huzur güven uygulaması
Gaziantep'te şok huzur güven uygulaması
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