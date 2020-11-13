Gaziantep'te husumetli iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde karşı karşıya gelen husumetli iki grup tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Süleyman T.'nin ve Muhammed Y.Ş.'nin ağır yaralandığı olay sonrası kavgaya karışanlar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından kavganın çıktığı mahallede inceleme başlatıldı.

Olayı gören parkta oynayan çocuklar ise korku dolu anları anlattı. İki grup arasında önce tartışma çıktığını sonra da pompalı tüfekler ve tabancalar ile birbirlerine sıkmaya başladıklarını anlattı.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.