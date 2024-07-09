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Gaziantep’te gölette facia: 3 kişi hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 20:04
Gaziantep'te serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, 11 yaşındaki deniz bilgin ile onu kurtarmaya çalışan iki kişi gözden kayboldu. Aramalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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