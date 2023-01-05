Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı | Çok sayıda yaralı var

Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.