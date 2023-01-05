05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı | Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’te feci kaza! Öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı | Çok sayıda yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 09:11
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep’te feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Gaziantep’te feci kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul için sis uyarısı
İstanbul için sis uyarısı
O bir kahraman...
O bir kahraman...
Terör estiren magandalar kamerada!
Terör estiren magandalar kamerada!
Ülkü son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü son yolculuğuna uğurlandı
4 yetim kardeşe hayırseverler sahip çıktı!
4 yetim kardeşe hayırseverler sahip çıktı!
Bursa yüksek hızlı trende sona doğru
Bursa yüksek hızlı trende sona doğru
2 kadına dehşeti yaşatan taksici meğer...
2 kadına dehşeti yaşatan taksici meğer...
İstanbul’da korkunç saldırı kamerada!
İstanbul'da korkunç saldırı kamerada!
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul’da dehşet anları!
İşte yeni memur ve emekli maaşları
İşte yeni memur ve emekli maaşları
Memur ve emekliye zam...
Memur ve emekliye zam...
Daha Fazla Video Göster