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Gaziantep’te depremin 146. saatinde Eylül Kılıç isimli kız çocuğu kurtarıldı

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 13:03
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde Eylül Kılıç isimli bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.
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Depremin 146. saatinde Eylül Kılıç kurtarıldı
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