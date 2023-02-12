Gaziantep’te depremin 146. saatinde Eylül Kılıç isimli kız çocuğu kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde Eylül Kılıç isimli bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

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