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Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 07.07.2022 17:05
Gaziantep’te bir kişi caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Camiyi yakmaya çalışan kişinin E.A. olduğunu tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
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