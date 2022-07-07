07 Temmuz 2022, Perşembe
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Gaziantep’te dehşete düşüren anlar! Caminin kapısının benzin dökülerek yakıldığı anlar kameraya yansıdı
Gaziantep’te bir kişi caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Camiyi yakmaya çalışan kişinin E.A. olduğunu tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.