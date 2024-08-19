20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gaziantep'te çarpışan iki araçtan biri yan yattı: 7 yaralı

Gaziantep'te çarpışan iki araçtan biri yan yattı: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2024 22:52
Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da orman yangını korkuttu!
Bursa’da orman yangını korkuttu!
Gaziantep’te çarpışan iki araçtan biri yan yattı!
Gaziantep'te çarpışan iki araçtan biri yan yattı!
Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul Fatih!
Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul Fatih!
İstanbul semalarını dolunay aydınlattı!
İstanbul semalarını dolunay aydınlattı!
Polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu!
Polisler gelince intihar teşebbüsünde bulundu!
Çankırı’daki orman yangını büyüyor!
Çankırı'daki orman yangını büyüyor!
Plastik fabrikasında yangın!
Plastik fabrikasında yangın!
Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı!
Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı!
Karadeniz’in meşhur kahvaltı sofrası!
Karadeniz'in meşhur kahvaltı sofrası!
Bina yıkımında duvar olmadığı ortaya çıktı!
Bina yıkımında duvar olmadığı ortaya çıktı!
Konya’da kira tartışması kanlı bitti!
Konya'da kira tartışması kanlı bitti!
13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümünde ihmal!
13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın ölümünde ihmal!
Daha Fazla Video Göster