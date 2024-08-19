Gaziantep'te çarpışan iki araçtan biri yan yattı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN