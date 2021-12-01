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Gaziantep’te bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç’ün ifadesi ortaya çıktı! Bakın kendini nasıl savundu

İHA
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Giriş: 01.12.2021 10:51
Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamayı kabul etti. Yunus Göç, “Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.
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