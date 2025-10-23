23 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gaziantep’te arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih öldü
Gaziantep’te tartıştığı arkadaşı A.A. (15) tarafından bıçaklanan Fatih Demir (13), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.