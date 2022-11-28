Gaziantep’te anne vahşeti! Bakan Derya Yanık’tan flaş açıklama

Gaziantep'te vicdanları sızlatan insanlığı sorgulatan bir olay yaşandı. 5 yaşındaki kız çocuğu günlerce şiddet gördü aç ve susuz bırakıldı. Bulunduğunda kollarında diş izleri vardı ve bir deri bir kemik kalmıştı. Ona bu işkenceyi yapan kişi yine çok uzakta değildi aynı evin içinde kendi öz annesiydi.

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