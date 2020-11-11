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Gaziantep’te aksiyon dolu kovalamaca! Damdan dama kaçarken “drone”a yakalandı

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Giriş: 11.11.2020 08:43
Güncelleme:11.11.2020 08:48
Gaziantep'te, 4 mahalledeki 30 adresi kapsayan, 853 polisin katılımıyla 16 saat sürecek olan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında evlerden birinin terasından kaçmaya çalışan şüpheli, drone'la tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik; Hacıbaba, Nurtape, Mithatpaşa, Eyüp Sultan mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon başlattı. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 863 polisin katılımıyla düzenlenen ve 16 saat sürmesi planlanan operasyonda, helikopter, drone ve narkotik köpeği 'Maximilion' da kullanılıyor. Drone ile destek verilen operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Operasyonda bir evin terasından kaçmaya çalışan şüpheli, drone ile tespit edildi. Terastan atlayarak kaçmaya çalışan Şahin B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Hacıbaba Mahallesi'nde polis ekiplerinin, girdiği evde dedektör köpek 'Maximilion', taşların arasına gizlenen uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır metamfetamin buldu.

Öte yandan Vali Davut Gül İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Gül ve Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurları ile sohbet etti.

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