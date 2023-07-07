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Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Çevredeki panik kamerada

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Giriş: 07.07.2023 09:48
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Ağır hasarlı bina çöktü! Çevredeki panik kamerada
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