Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Çevredeki panik kamerada

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.