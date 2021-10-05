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Gaziantep'te 76 yaşındaki kadının 14 bin TL’sini çaldılar

İHA
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Giriş: 05.10.2021 09:18
Gaziantep'te bir kişinin, gönüllü bakıcısı olduğu 76 yaşındaki engelli kadının hesabında bulunan hemen hemen 14 bin TL’yi mobil uygulamadan kendi hesabına aktardığı öne sürüldü. Yaşlı ve engelli kadını dolandırdığı öne sürülen şahıs sırra kadem basarken, talihsiz kadın yardım istedi.
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