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Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 10:03
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 13 timin katıldığı huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Gaziantep’te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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