Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 513 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

