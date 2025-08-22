22 Ağustos 2025, Cuma

Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

Giriş: 22.08.2025 22:06
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 513 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
