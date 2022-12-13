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Gaziantep’te 15 yaşındaki kızı asansörde sıkıştırıp istismara kalkışan şahıs yakalandı

İHA
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Giriş: 13.12.2022 16:43
Gaziantep'te geçen günlerce dehşete düşüren bir olay yaşandı. Asansöre binen 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğunu takip ederek evine geldiğinde bıçakla tehdit ederek tacize kalkıştığı öne sürülen A.K., emniyet güçleri tarafından güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.
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