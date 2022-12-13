13 Aralık 2022, Salı
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Gaziantep’te 15 yaşındaki kızı asansörde sıkıştırıp istismara kalkışan şahıs yakalandı
Gaziantep'te geçen günlerce dehşete düşüren bir olay yaşandı. Asansöre binen 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğunu takip ederek evine geldiğinde bıçakla tehdit ederek tacize kalkıştığı öne sürülen A.K., emniyet güçleri tarafından güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalandı.