Gaziantepli kadınların kurutmalık mesaisi devam ediyor

Gaziantep'te kışın tüketilmek amacıyla yaz aylarından itibaren hazırlanan ve son yıllarda da önemli bir ihraç ürünü haline dönüşerek dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu hız kesmeden devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN