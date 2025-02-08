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Gaziantep’in şifa deposu şiveydiz nasıl yapılır? A Haber tarif aldı

Gaziantep’in şifa deposu şiveydiz nasıl yapılır? A Haber tarif aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 16:40
Gaziantep birçok farklı lezzete ev sahipliği yapan Türkiye'nin en önemli gastronomi şehirleri arasında yer alıyor. Gaziantep'in o yöresel lezzetleri arasında "şiveydiz" de bulunuyor. Peki bu lezzet nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? Ekip arkadaşlarımız sizler için deneyimledi. İşte eşsiz şiveydiz tarifi
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Gaziantep’in şifa deposu şiveydiz nasıl yapılır? A Haber tarif aldı
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