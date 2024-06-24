Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu! Evler ve araçlar zarar gördü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu ve ağaçları devirdi. Kökünden sökülen ağaçlar, çevresindeki ev ve araçlara zarar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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