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Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu! Evler ve araçlar zarar gördü

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 24.06.2024 13:57
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu ve ağaçları devirdi. Kökünden sökülen ağaçlar, çevresindeki ev ve araçlara zarar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu!
Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu!
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