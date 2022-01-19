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Gaziantep'e askeri helikopter | Mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2022 16:50
Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda mahsur kalanları kurtarmak için Türk Silahlı Kuvvetleri 2 helikopter görevlendirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda son duruma bakacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden detayları aktardı.
Gaziantep’e askeri helikopter
Gaziantep'e askeri helikopter
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