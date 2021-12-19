19 Aralık 2021, Pazar
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Gaziantep'de sosyal medya fenomeni sahte alkolden öldü! Son anları kameraya böyle yansıdı
Gaziantep'te sahte alkolden zehirlenen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.