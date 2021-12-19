19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'de sosyal medya fenomeni sahte alkolden öldü! Son anları kameraya böyle yansıdı

Gaziantep'de sosyal medya fenomeni sahte alkolden öldü! Son anları kameraya böyle yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 17:38
Gaziantep'te sahte alkolden zehirlenen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.
Gaziantep’de sosyal medya fenomeni sahte alkolden öldü! Son anları kameraya böyle yansıdı
Gaziantep'de sosyal medya fenomeni sahte alkolden öldü! Son anları kameraya böyle yansıdı
600 TL’ye kiraladığı araç kabusu oldu!
600 TL’ye kiraladığı araç kabusu oldu!
Konya’da okullara kar tatili
Konya'da okullara kar tatili
O ilde ortaya çıktı! Avlanırken görüntülendiler
O ilde ortaya çıktı! Avlanırken görüntülendiler
Kocasını spikerden kıskandı! Sonrası...
Kocasını spikerden kıskandı! Sonrası...
Bebeğin ağlaması kahreden gerçeği ortaya çıkardı
Bebeğin ağlaması kahreden gerçeği ortaya çıkardı
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
Tırın dorsesi devrildi: Yol ulaşıma kapatıldı
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi!
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Dikkat çeken TURKOVAC açıklaması
Aslan balığı yok satıyor
Aslan balığı yok satıyor
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
Fırtınada yolda 30 kişi mahsur kaldı
İstanbul Boğazı’nın incisi
İstanbul Boğazı’nın incisi
Daha Fazla Video Göster