19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu

Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 12:38
Son dakika haberi... Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gaziantep merkezli olmak üzere 15 ili kapsayan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheli şahıstan 35'i yakalanarak gözaltına alındı.

15 ildeki emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 35 şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalanamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları da sürüyor.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda materyal ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

15 ilde DEAŞ operasyonu
15 ilde DEAŞ operasyonu
Peynirde hileye dikkat!
Peynirde hileye dikkat!
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Sahra Çölü'ne kar yağdı
Diyarbakır'da iki minibüs devrildi
Diyarbakır'da iki minibüs devrildi
A Haber ekibinin tipide zor anları
A Haber ekibinin tipide zor anları
Donma tehlikesiyle karşı karşıyalar
Donma tehlikesiyle karşı karşıyalar
Hrant Dink neden hedef seçildi?
Hrant Dink neden hedef seçildi?
Tarihi müftülük binası yandı
Tarihi müftülük binası yandı
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
CHP'li İBB yardım telefonunu geri çevirdi
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köpekler yaşlı adama dehşeti yaşattı
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Köylüler içme suyu ararken buldu!
Çocuk parkında şok!
Çocuk parkında şok!
Daha Fazla Video Göster