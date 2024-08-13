13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gazi Kars günbatımında kızardı

Gazi Kars günbatımında kızardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2024 12:12
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olan Gazi Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.
Gazi Kars günbatımında kızardı
Gazi Kars günbatımında kızardı
Gören hayran kalıyor gurbetçilerin akınına uğruyor
Gören hayran kalıyor gurbetçilerin akınına uğruyor
Ormanlık alana yerleştirdi! 3 ay boyunca...
Ormanlık alana yerleştirdi! 3 ay boyunca...
Tescilli Bursa siyahı incirinde hasat zamanı
Tescilli “Bursa siyahı” incirinde hasat zamanı
Sivas’ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Şaşkına çeviren manzara
Şaşkına çeviren manzara
İstanbul’un köylerinde yaşam
İstanbul'un köylerinde yaşam
Trakya’da Ayçiçek hasadı başladı
Trakya’da Ayçiçek hasadı başladı
Motifleri ve sesleriyle bin yıllık tarihin kapısını aralıyor
Motifleri ve sesleriyle bin yıllık tarihin kapısını aralıyor
Sebze yüklü kamyonet devrildi!
Sebze yüklü kamyonet devrildi!
Büyüleyici görüntüler!
Büyüleyici görüntüler!
Otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu
Otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu
Daha Fazla Video Göster