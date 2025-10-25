Gazetecileri önce tehdit sonra darp edip telefonu gasp ettiler

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 17:42
Olay, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takla atarak ters dönen bir otomobil kazasını haberleştirmek için gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat olay yerine gitti. Takla atan aracı görüntülemek istedikleri esnada kaza yapan şahsın yakınları önce gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi. Ardından yaşanan kısa süreli arbedede bir kişi Abdurrahman Fırat’ın telefonu aldı. Fırat’ın telefonunu geri almaya çalıştığı esnada bölgede bulunan şahıslar, gazetecilere saldırdı. Saldırganlar, gazetecilere tehditler savururken, polis ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı olayda kalabalık güçlükle dağıtıldı. Gazeteci Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu.
