05 Ağustos 2023, Cumartesi
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Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavisi süren Gazeteci Süleyman Özışık vefat etti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini Hadi Özışık "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun. Kardeşim Süleyman Özışık'ı kaybettik" sözleriyle duyurdu.