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Gaz pedalı takılı kaldı garajın kapısını kırarak otomobile çarptı: 1 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 21:20
Bolu’da bir araç seyir halindeyken gaz pedalının takılı kalması neticesinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşısında bulunan binanın garajına girdi. Garaj kapısını kıran otomobil garajda bulunan park halindeki araca çarptı. Garajda park halinde duran 14 AV 936 plakalı araca çarparak durabilen kadın sürücü araç içerisinde şok geçirdi. Çarpma sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından şok geçiren kadın sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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