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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 07.12.2022 20:52
Kayseri'ye bağlı Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aracına otogaz alan vatandaş, kontağı çalıştırdığında neye uğradığını şaşırdı. Otomobil, gaz kaçağı nedeniyle bomba gibi patladı. Şoför yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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