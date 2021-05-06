Gaybubet evinden çıplak ayakla kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

İstanbul'da polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklananlara 'maaş' adı altında para dağıtan ve nakdi yardımda bulunan örgütün üst düzey finansörü Mehmet Biricik, 55 bin lira ile yakalandı. Biricik'in operasyon anında polisten çıplak ayakla kaçmaya çalışması kameralara yansıdı.