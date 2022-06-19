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Gaspçı sevgililer nefes kesen bir operasyonla yakalandı! O anlar anbean kamerada!

DHA
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Giriş: 19.06.2022 13:09
İstanbul'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.
Gaspçı sevgililer nefes o anlar anbean kamerada!
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