08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gasp şüphelileri 20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı

Gasp şüphelileri 20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2024 12:53
İzmir Karşıyaka’da, darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden şüphelilerin marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
3 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar kamerada
3 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar kamerada
İETT otobüsü 4 katlı binaya çarptı
İETT otobüsü 4 katlı binaya çarptı
Cumalıkızık Köyü nasıl kuruldu?
Cumalıkızık Köyü nasıl kuruldu?
Togg T10F deneme sürüşlerine başladı!
Togg T10F deneme sürüşlerine başladı!
Manisa’da domates kurutma mesai!
Manisa’da domates kurutma mesai!
20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı
20 saatlik kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalandı
Onların dostluğunu gören şaşıp kalıyor
Onların dostluğunu gören şaşıp kalıyor
Yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor
Yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor
Van Gölü’ne giren çocuklar sarışın oluyor
Van Gölü’ne giren çocuklar sarışın oluyor
Tunceli’de vaşak görüntülendi
Tunceli'de vaşak görüntülendi
Bağrıbütün kavunu hasadı başladı
“Bağrıbütün kavunu” hasadı başladı
Fenalaşıp yere yığıldığı dehşeti yaşadı!
Fenalaşıp yere yığıldığı dehşeti yaşadı!
Daha Fazla Video Göster