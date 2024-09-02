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Gasp-cinayet-cinayet! İzmir’de 2 noktada çifte cinayet

Gasp-cinayet-cinayet! İzmir’de 2 noktada çifte cinayet

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 08:40
Son dakika yaşam haberleri... İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde 1 kişinin gerçekleştirildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
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İzmir’de 2 noktada çifte cinayet
İzmir’de 2 noktada çifte cinayet
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