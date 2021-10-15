Gasbettiği otomobille kaçmaya çalıştı! Polis lastiklerine sıktı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu'nda polis ile pek çok suçtan aranan bir zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, hafif ticari aracında kafasında silah dayadı. Ardından aracından inen zanlı, başka bir aracı gasbederek olay yerinden uzaklaştı.