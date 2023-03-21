Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler! 'Tüm gün bize çalışacaksın' diyen şüphelilere meydan dayağı

Sultangazi'den taksiye binen ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Taksi şoförü ise, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" diyen şüphelileri, görev yaptığı durağa götürdü. Şüpheliler duraktaki taksiciler tarafından dövülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.