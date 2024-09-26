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Garson müşterinin hayatını kurtardı!

Garson müşterinin hayatını kurtardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 19:13
Adıyaman’da yemek yerken nefessiz kalan gencin yardımına garson yetişti. Müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı.
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Garson müşterinin hayatını kurtardı!
Garson müşterinin hayatını kurtardı!
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