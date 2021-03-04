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Garaj kapısını açık unutunca dehşeti yaşadı! 2 metre uzunluğunda dev timsah…

İHA
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Giriş: 04.03.2021 15:43
Güncelleme:04.03.2021 17:10
Son dakika haberi… ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık bırakınca akılalmaz bir olay yaşandı ve kadın dehşeti yaşadı. 2 metre uzunluğundaki dev timsah içeri girdi! Bakın sonra neler oldu...

Son dakika haberi… ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın garaj kapısını açık bırakınca akılalmaz bir olay yaşandı ve kadın dehşeti yaşadı. 2 metre uzunluğundaki dev timsah içeri girdi! Bakın sonra neler oldu...

Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah... GARAJ KAPISINI AÇIK BIRAKTI! DEV TİMSAH...
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Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
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