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Galeria Sitesi'nden 12 kedi kurtarıldı

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Giriş: 24.02.2023 13:25
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'nde, kurtarılan kedilerin sayısı 12'ye çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Galeria Sitesi’nden 12 kedi kurtarıldı
Galeria Sitesi'nden 12 kedi kurtarıldı
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