21 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Galatasaray'dan bomba transfer! Bir Napoli efsanesi daha geliyor! Mertens devreye girdi...
Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Dries Mertens'in efsane olduğu Napoli'den takım arkadaşı olan Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. ABD'de forma giyen Insigne Avrupa arenasına dönmek istiyor. İşte detaylar...