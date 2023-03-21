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Galatasaray'dan bomba transfer! Bir Napoli efsanesi daha geliyor! Mertens devreye girdi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 09:51
Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Dries Mertens'in efsane olduğu Napoli'den takım arkadaşı olan Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. ABD'de forma giyen Insigne Avrupa arenasına dönmek istiyor. İşte detaylar...
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