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Galatasaray'da 3 isimle ipler koptu! Okan Buruk takımda istemiyor

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Giriş: 14.11.2023 09:21
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan sarı kırmızılılarda gözler devre arasına çevrildi. Bir yandan transfer arayışları devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için karar verildi. Cimbom, 3 oyuncusunun biletini kesti.
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