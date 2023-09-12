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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur o yıldızla anlaştı

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Giriş: 12.09.2023 10:01
Sezona bomba gibi bir giriş yaparak, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 2023-2024 yaz transfer sezonunun son imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bir yerli transferiyle kapatmanın peşinde. Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız oyuncu için yönetim devreye girdi.
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