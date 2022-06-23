Galatasaray KAP'a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 48 yaşındaki teknik direktör için cuma günü taraftara açık olarak Nef Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...