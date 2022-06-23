23 Haziran 2022, Perşembe
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Galatasaray KAP'a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 48 yaşındaki teknik direktör için cuma günü taraftara açık olarak Nef Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...