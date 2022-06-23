23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Galatasaray KAP'a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu

Galatasaray KAP'a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 09:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 48 yaşındaki teknik direktör için cuma günü taraftara açık olarak Nef Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...
Çocukluğumuz onun yanında geçti
"Çocukluğumuz onun yanında geçti"
Galatasaray KAP’a bildirdi
Galatasaray KAP'a bildirdi
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Denizin ortasında yaşam savaşı
Denizin ortasında yaşam savaşı
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Mahmut Efendi vefat etti
Mahmut Efendi vefat etti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Traktör üstünde yangın nöbeti
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal oldu
Bebeği ölen baba yürek yaktı
Bebeği ölen baba yürek yaktı
Daha Fazla Video Göster